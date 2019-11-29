Владимир, , 19:03 — REGNUM Во Владимирской области главные врачи медицинских учреждений 29 ноября получили ключи от новых реанимобилей и передвижных диагностических комплексов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, оборудование закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Детская городская больница Гусь-Хрустального получила медицинский комплекс для диспансеризации детского населения, Ковровская, Селивановская и Суздальская районные больницы — по одному передвижному ФАПу, Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи — два передвижных флюорографа, ещё один мобильный флюорограф получила Судогодская центральная районная больница.

Станции скорой медицинской помощи Владимира и Коврова получили по одному реанимобилю. Стоимость каждого из них составила около четырёх миллионов рублей.