Верхнеуральск, Челябинская область, , 18:45 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Верхнеуральского района. Его завели после доследственной проверки, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, в 2014—2016 годах должностные лица мэрии Верхнеуральска купили четверым сиротам непригодное жильё. Их купили за счёт муниципалитета.

Квартиры должного качества были куплены позднее из средств облбюджета. А следователи ищут виновных в совершении преступления. Идёт следствие.