Кострома, , 18:25 — REGNUM Врачи из Ярославля спасли руку жителю Костромы, — сообщает Progorod76.

Костромич — рабочий местного асфальтобетонного завода. По неосторожности его рука попала в механизм конвейера-транспортера и конечность оторвало. Прибывшие на место медики решили отвезти пострадавшего в Ярославль, в Костроме операции такой сложности не делают.

Через четыре часа пациент лежал на операционном столе в Клинической больнице скорой медицинской помощи имени Соловьева. 5 часов ярославские бригада из травматологов, микрохирургов и анестезиологов-реаниматологов спасала руку костромичу.

Операция прошла успешно. Ярославские врачи готовят пациента к выписке, восстанавливать функции руки он будет уже у костромских специалистов.