Нальчик, , 18:24 — REGNUM Официальные лица, в отличие от экспертного сообщества, не допускают оскорблений в адрес народов РФ. Об этом заявил президент РФ ИА REGNUM в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Согласен с вами. Но думаю, что такие высказывания вряд ли допускают официальные лица, я что-то таких просто не знаю», — сказал Путин, отвечая на реплику участников заседания о том, что в СМИ встречаются необоснованно резкие комментарии в адрес тех или иных народов, населяющих страну.

При этом глава государства подчеркнул, что оскорбительные высказывания лишь обостряют ситуацию и никак не помогают решать насущные проблемы.

Путин также посетовал на «нелицеприятные вещи», звучащие в российском парламенте, которые глава государства пытается «поправить».