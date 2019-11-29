Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Тысячи людей, жаждущих приобрести по выгодным ценам вещи в магазинах Петербурга, вынудили сотрудников метрополитена пойти на крайние меры и ограничить вход в одну из станций в центре города. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Напомним, сегодня «чёрная пятница» — день, когда покупатели могут приобрести нужную покупку с ощутимой скидкой. Ввиду чего в центре города наблюдаются большие скопления людей.

Из-за толпы потенциальных покупателей образовалась пробка на выходе из вестибюля №2 станции метро «Площадь Восстания», рядом с популярным ТЦ «Галерея». С 17:06 мск второй вестибюль работал с ограничением на вход.

«Много желающих воспользоваться «чёрной пятницей». В 17:56 вестибюль 2 станции «Площадь Восстания» закрыт на вход, работает только на выход», — уточнили в метро.

Такая же ситуация наблюдается и на дорогах города. Пятница и в другие недели считается довольно загруженной по дорогам, но 29 ноября — особенно. Согласно данным «Яндекс. Навигатор», в городе наблюдаются 9-балльные пробки. Центр города на карте раскрашен бардовым, а водители переговариваются между собой в чатах и просят перестать «издеваться» и быть «быстрее».