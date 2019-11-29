Москва, , 18:19 — REGNUM Погода в Москве в субботу, 30 ноября, будет ненастной и ветреной. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу синоптиков, в последний день осени в столице ожидаются дождь и мокрый снег, ветер порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров при этом будут находиться около нулевой отметки.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщили, что уже с 1 декабря в Москве начнётся похолодание, температура воздуха опустится до −4…−6 °C. В связи с этим на дорогах образуется гололедица.

Читайте ранее в этом сюжете: Зима придёт в Москву с морозом, снегом и гололедицей