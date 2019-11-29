Ашхабад, , 18:11 — REGNUM Руководство вузов столицы Туркмении обязало студентов до конца текущей недели сдать по 1 200 манатов (22 000 рублей) на покупку костюмов для новогодних торжеств, передает «Азатлык».

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Учащиеся сетуют на то, что им запретили самостоятельно приобретать себе костюмы, сославшись на необходимость провести централизованную закупку — якобы для того, чтобы у всех была одинаковая праздничная одежда. На деле же руководство учебных заведений купит костюмы у определенных производителей по завышенной цене и худшего качества.

Родители студентов жалуются на то, что их детей постоянно заставляют сдавать деньги на приобретение униформы, на различные праздники и мероприятия, на велосипеды и иные нужды. Тем, кто отказывается платить, угрожают отчислением.

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