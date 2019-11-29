Ростов-на-Дону, 29 ноября 2019, 18:10 — REGNUM «Чёрная пятница», которая стартовала сегодня, 29 ноября, вызвала среди жителей Ростова-на-Дону настоящий ажиотаж. Город-миллионник замер в девятибалльных пробках, предаёт ИА REGNUM.
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», скорость движения транспорта на некоторых участках городских транспортных артерий не превышает 5 километров в час. Наибольшее скопление машин наблюдается в центре Ростова-на-Дону.
Вероятнее всего, люди намерены посетить торговые центры, чтобы приобрести товары с максимальной скидкой. Однако одной из причин заторов могут быть погодные условия — в городе прошёл дождь.