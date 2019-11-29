Александров, Владимирская область, , 18:02 — REGNUM Во Владимирской области жители Александровского района подали в суд на районную администрацию, сообщил портал «Владимирские новости».

Поводом для иска стал отказ властей согласовывать очередной митинг против ввоза мусора из Московской области на местную свалку. Активисты хотели собраться 1 декабря на Советской площади в городе Александрове. Организаторы учли, что в нужное им время площадь может быть занята другим мероприятием, поэтому указали два альтернативных места, которые их также устраивали для проведения митинга. Активистам в согласовании акции отказали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Александрова требуют закрыть свалку, на которую до сих пор привозят отходы, или назначить за её аренду сумму, которая могла бы решить проблемы с экологией. Также активисты неоднократно требовали отставки местных властей, которые не могут решить проблему с полигоном уже несколько лет.

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