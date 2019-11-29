Хайнань, , 17:58 — REGNUM Специалисты считают, что смена основной авиакомпании, выполняющей полеты между странами (с лоукостера iFly на Hainan Airlines), не повлияет на цену туров в провинцию, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Напомним, что в прошлом году маршрут обслуживала авиакомпания iFly, предлагавшая билеты по крайне привлекательным ценам. Генеральный директор «Тартус-Тур» Юрий Голубев признался, что отсутствие бизнес-класса приносило определенные неудобства: «Мне как руководителю было неловко, что не мог предоставить более комфортные условия известным людям страны — артистам, спортсменам». Теперь по направлению будет летать Hainan Airlines, и ожидается, что билеты немного подорожают. Однако в «Тартус-Тур» успокоили, уверив, что стоимость туров если и вырастет, то крайне незначительно.

Добавим, что «Тартус-тур» планирует расширить спектр предлагаемых путевок и развивать предложения отдыха на острове Хайнань в премиальном сегменте.