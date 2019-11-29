Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Несколько ресторанов и баров Петербурга попали в список «лучших из лучших» заведений со всего мира, составленного британским изданием Restaurant Magazine. Об этом говорится на сайте гида по ресторанам и барам всего мира 50 Best Discovery.

Всего в списке участников лучших ресторанов значатся 120 ресторанов и баров со всего мира. 104-е место, согласно опубликованному списку, занял ресторан экс-супруги музыканта Сергея Шнурова — Матильды Шнуровой — «Cococo». 92-е место занял новый проект Дмитрия Блинова и Рената Маликова ресторан Harvest.

Кроме того в список 120 лучших ресторанов попали и московские заведения: 65-е место — Selfie, 19-е место — Twins Garden, 13-е место — White Rabbit. Остальные почетные места поделили заведения из США, Японии, Италии, Бразилии, Кореи, Германии, Таиланда, Сингапура, Перу, Великобритании и так далее.

Также в список «лучших 50 баров мира» попало единственное заведение из России — маленький «секретный» петербургский бар El copitas, который занял 27-е место.