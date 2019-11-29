Аддис-Абеба, , 18:06 — REGNUM Компания Coca-Cola объявила официальный запуск производства линейки своих напитков без сахара в Эфиопии, предлагая потребителям освежающий вкус классической кока-колы без калорий. С момента запуска производства в США компания Coca-Cola провела глобальное расширение, чтобы запустить продукт в 160 странах мира. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

В ознаменование этого события компания Coca-Cola провела мероприятие по запуску производства в отеле Skylight в Аддис-Абебе в присутствии представителей Coca-Cola, ключевых заинтересованных сторон и влиятельных лиц из правительства Эфиопии.

Управляющий директор Coca-Cola Дэрил Уилсон отметил: «Что делает Coca-Cola Without Sugar уникальным, так это то, что он обладает великолепным вкусом Coca-Cola, но не содержит сахара. Мы гордимся тем, что представляем жителям Эфиопии Coca-Cola без сахара, как инновационный продукт нашего времени».

Менеджер бренда Coca-Cola в Эфиопии Тыгыст Гету заявил: «Мы уверены, что эфиопские потребители по достоинству оценят напитки Coca-Cola, которые они любят, вкус классической кока-колы, спрайта и фанты без сахара, которые теперь можно будет приобрести в Эфиопии».

В связи с этим событием компания Coca-Cola проведет интегрированную мультимедийную маркетинговую кампанию по продвижению Coca-Cola без сахара, включая выборку продуктов, чтобы дать возможность местным сообществам попробовать новые напитки.