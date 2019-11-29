Калуга, , 21:07 — REGNUM Более 300 молодых лидеров России и Германии, в том числе основатели стартапов, члены парламентов, ученые, бизнесмены и активисты гражданского общества встретились 29 ноября в Калуге, где открылась X юбилейная Российско-Германская молодёжная конференция. Традиционная встреча проходит с целью диалога представителей молодого поколения двух стран и для налаживания взаимовыгодных связей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Калуге Российско-Германская конференция собрала молодых лидеров Admoblkaluga.ru

В 2019 году тема конференции: «На пути к 2029: что имеет значение?». Тематические сессии, круглые столы, воркошопы юбилейной конференции направлены на совместное формирование стратегий предстоящего десятилетия в таких областях как цифровизация, защита окружающей среды, продовольственная безопасность, источники энергии, урбанизация и других. На мероприятии выступил директор Агентства регионального развития Калужской области Николай Андреев.

Он подчеркнул, что история формирования автомобильного кластера Калужской области началась с прихода в регион в 2006 году концерна Volkswagen. Вслед за ним пришли производители автокомпонентов, многие из которых сегодня получают международное признание. Немецкие компании также успешно работают в фармацевтическом и агропромышленном кластерах. В логистике концепция «грузовой деревни», реализуемой компанией Freight Village Ru в индустриальном парке «Ворсино», была разработана при содействии Ассоциации грузовых деревень (freight village) Германии. По словам Владимира Андреева, Калужская область и далее нацелена развивать сотрудничество с Германией в различных сферах.

Конференция молодых лидеров двух стран в течение десяти лет проходит поочередно в Германии и в России. Её организаторы: некоммерческое объединение «Германия — Россия: новое поколение» и Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

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