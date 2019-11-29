Аддис-Абеба, , 18:04 — REGNUM С тех пор как 11 сентября 2018 года была открыта граница между Эритреей и Эфиопией, в Эфиопию хлынул большой поток бегущих эритрейцев. Несмотря на повторное закрытие границы в мае 2019 года, количество незаконных пересечений границы эритрейскими гражданами продолжает оставаться высоким. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), более 10 000 граждан Эритреи, запрашивающих убежища, бежали в Эфиопию в течение первых двадцати дней после открытия границы, и от 250 до 300 человек ежедневно пересекают ее в настоящий момент.

В настоящее время в Эфиопии проживает более 170 000 эритрейских беженцев. УВКБ ООН сообщило, что приток беженцев и ограниченность гуманитарными ресурсами принимающей их Эфиопии привели к ухудшению уровня жизни как беженцев, так и самих эфиопов. Молодые мужчины и женщины часто предпочитают переезжать из переполненных лагерей беженцев в городские районы, такие как Аддис-Абеба, где они изо всех сил стараются влиться в местный рынок труда.

В то время как многие эритрейцы пользуются новым законом Эфиопии о беженцах, принятым в январе 2019 года, многим другим трудно интегрироваться. Многим эритрейцам банально не хватает знаний, чтобы получить среднее и высшее образование, а другим трудно конкурировать в экономике с большим количеством безработной молодежи. Эти обстоятельства в сочетании с разжиганием политических беспорядков в Эфиопии подталкивают многих эритрейских беженцев к рассмотрению новых и более рискованных нерегулярных маршрутов для достижения Европы через Судан и Ливию.