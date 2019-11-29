Екатеринбург, , 18:00 — REGNUM Временно закрытая школа № 1 в Екатеринбурге, которую открыли в сентябре 2019 года, возобновит свою работу уже 30 ноября 2019 года. Об этом сообщает ЕАН.

О дате открытия агентству заявила директор учреждения Галина Милинцева.

«Школа откроется завтра абсолютно точно», — заявила руководитель.

Учреждение закрыли из-за врезки в водопровод нового объекта, что вызвало аварии, уточнила Милинцева.

Как сообщало ИА REGNUM, уже почти месяц учеников школы № 1 держат на дистанционном обучении. Объект открыли совсем недавно — в сентябре 2019 года.

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