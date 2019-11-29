Москва, , 17:44 — REGNUM Опубликованный на сайте Совфеда законопроект о профилактике домашнего насилия требует тщательной проработки, чтобы исключить возможность с помощью него забирать детей из семьи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM29 ноября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Меня беспокоит одно, что под видом борьбы с домашним насилием могут внедрить ювенальную юстицию и опять начнут забирать детей из семей и передавать их на Запад. Этого в законе быть не должно», — заявил Емельянов.

Ранее на сайте Совфеда был опубликован для обсуждения вариант законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. В частности, он предполагает постановку на профилактический учёт и прохождение психологических программ для граждан, признанных виновными в семейном насилии. Кроме того, виновному также может быть запрещено судом приближаться к жертве и даже совместному с жертвой жилью. Обсуждение законопроекта продлится до 15 декабря.

Против инициативы уже выступили в РПЦ. Так, глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что закон может только ухудшить ситуацию, и, когда он вступит в силу, в семьях «будут стрелять».

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