Липецк, , 17:40 — REGNUM Жители Липецка создали онлайн-петицию против уничтожения трамваев. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, уже собрана почти тысяча подписей.

Ранее власти города объяснили, что с начала 2000-х годов трамвай в Липецке находится в «агонии». Решение о ликвидации трамваев пока не приняли, однако городские власти уже заявили, что этот вид городского транспорта является самым проблемным и предложили несколько вариантов решения проблемы. Самым дешёвым, конечно же, станет полная ликвидация трамвайного парка и замена трамваев автобусами, однако липчан такой вариант развития не устраивает.

«Этот вид транспорта важен для нашего города. Регулярные пробки не дают населению беспрепятственно передвигаться по городу. Только трамвай как самый безопасный, экологичный вид транспорта позволяет снизить загрузку дорожного полотна в городе и вовремя доставлять сотрудников предприятий на их рабочие места. Трамвай не загрязняет окружающую среду и не ухудшает здоровье своих пассажиров», — говорится в обращении.

В качестве отрицательно примера авторы петиции приводят Воронеж — «единственный в Европе город-миллионник, который уничтожил трамваи и теперь задыхается в пробках». В Воронеже действительно уже 10 лет нет трамваев. Сейчас власти обсуждают возможность строительства новой системы рельсового транспорта в городе, однако очевидно, что строительств «с нуля» обойдётся дороже, чем восстановление.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Липецке полностью ликвидировали троллейбусы. Взамен горожанам обещали обновление автобусного парка, однако жители Липецка считают, что ситуация с общественным транспортом с тех пор только ухудшилась.

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