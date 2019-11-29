Липецк, 29 ноября 2019, 17:40 — REGNUM Жители Липецка создали онлайн-петицию против уничтожения трамваев. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, уже собрана почти тысяча подписей.
Ранее власти города объяснили, что с начала 2000-х годов трамвай в Липецке находится в «агонии». Решение о ликвидации трамваев пока не приняли, однако городские власти уже заявили, что этот вид городского транспорта является самым проблемным и предложили несколько вариантов решения проблемы. Самым дешёвым, конечно же, станет полная ликвидация трамвайного парка и замена трамваев автобусами, однако липчан такой вариант развития не устраивает.
В качестве отрицательно примера авторы петиции приводят Воронеж — «единственный в Европе город-миллионник, который уничтожил трамваи и теперь задыхается в пробках». В Воронеже действительно уже 10 лет нет трамваев. Сейчас власти обсуждают возможность строительства новой системы рельсового транспорта в городе, однако очевидно, что строительств «с нуля» обойдётся дороже, чем восстановление.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Липецке полностью ликвидировали троллейбусы. Взамен горожанам обещали обновление автобусного парка, однако жители Липецка считают, что ситуация с общественным транспортом с тех пор только ухудшилась.
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