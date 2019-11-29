Волгоград, , 17:42 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества при получении страховки за инсценированные ДТП, сообщили 29 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В преступлении обвиняют 14 человек, объём уголовного дела насчитывает 70 томов.

Организатором преступной группировки считают 33-летнюю жительницу Волгограда — с февраля 2016 года по июнь 2017 года она занимала руководящую должность в одной из страховых компаний города. Женщина вовлекла в свой бизнес несколько знакомых, которые занимались инсценировками ДТП на территории Волгограда и Москвы.

Сначала члены ОПГ устраивали фиктивные аварии с участием личных автомобилей и получали страховые выплаты. Затем стали совершать «столкновения» по заказам посторонних лиц, которые, заплатив исполнителям за услуги, впоследствии получали страховку. За период незаконной деятельности страховым компаниям был причинён ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей. Преступников разоблачили в июне 2017 года.

В ходе расследования двоих обвиняемых содержали под стражей, остальные дали подписку о невыезде. Следователи допросили свыше 60 человек, проведены дактилоскопические и судебно-психиатрические экспертизы. Шесть обвиняемых признали свою вину, восемь отказались. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Краснооктябрьского района Волгограда.