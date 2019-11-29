Бишкек, , 17:37 — REGNUM На праздничное оформление столицы Киргизии к Новому году власти города намерены потратить 5 млн сомов (около 4,6 млн рублей). Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете отмечают, что на центральной площади киргизской столицы уже начали монтировать металлический каркас главной ёлки страны. Ее высота составит 27 метров, а диаметр — 12 метров.

Она будет соответствовать концепции оформления столицы, которая носит название «Новогодний подарок» — ёлка будет обернута красной лентой с бантами в виде подарка и украшена светодиодным шнуром, традиционными ёлочными шарами и снежинками. Каждая снежинка будет изготовлена из проволоки, светодиодного дюралайта и мишуры.

Помимо новогодней елки, на центральной площади киргизской столицы будут установлены объемные цифры «2020», инсталляция праздничного подарка с сыром, сани и другие декорации. Горожан и гостей города будет встречать красочная инсталляция с оленями.