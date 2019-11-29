Нальчик, , 17:30 — REGNUM Глава Минпросвещения Ольга Васильева указала на дефицит учителей, которые преподают родные языки, на которых говорят жители регионов.

«В настоящее время только 24 образовательных организации среднего профессионального образования, наши педагогические колледжи, и только в 15 субъектах РФ осуществляют подготовку педагогов на 29 языках — это явно недостаточно», — привела она цифры в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о Фонде сохранения и изучения родных языков народов России, который должен помогать регионам в обеспечении кадрами и всеми необходимыми ресурсами.