Бишкек, , 17:24 — REGNUM Загрязненность воздуха в столице Киргизии во времена Советского Союза была выше. Об этом на заседании круглого стола завила начальник управления наблюдений за загрязнением природной среды агентства по гидрометеорологии Людмила Нышанбаева, передает «24.kg».

По ее словам, в те годы наблюдалось превышение по всем показателям, а смог в городе был всегда.

«Другое дело, что он варьируется от сезона. Весной и летом он меньше, а зимой — больше», — добавила представитель гидрометеоагентства.

Подводя итог, Нышанбаева выразила мнение, что в последнее время горожане стали активнее обсуждать тему загрязнения воздуха из-за того, что люди стали чаще задумываться о своем здоровье.

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Отметим, что по мнению многих экспертов, уровень загрязнения воздуха в столице Киргизии стал ухудшаться только после развала Советского Союза — из-за стихийной застройки города без учета розы ветров, а также по причине массовой вырубки деревьев.

Еще одной причиной, по которой в городе практически постоянно висит смог, называют переход частного сектора с отопления домов природным газом на использование для этих целей угля и отходов швейного производства — по причине высоких, по местным меркам, расценок на голубое топливо.

Также в Бишкеке значительно возросло количество автотранспорта, из-за чего стали гораздо чаще возникать пробки, что привело к росту количества вредных автомобильных выбросов.

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