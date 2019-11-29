Белгород, , 17:18 — REGNUM В ночь с 1 на 2 декабря в Белгороде на маршрут выйдет ночной автобус. Он будет делать три рейса и свяжет между собой одни из самых отдалённых частей города. Автобус будет следовать со всеми остановками, сообщили 29 ноября в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта.

Маршрут ночного автобуса получил номер «1Н». Отправной точкой для движения станет остановка «Промпарк» в посёлке Северный, далее по проспекту Б. Хмельницкого автобус приедет в центр, а затем отправиться на Харьковскую гору, где совершит большой круг.

Начало движения от «Промпарка» в 23:40, 01:10 и 02:40. От железнодорожного вокзала время отправления в полночь, 01:30 и 03:00.