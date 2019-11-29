Рейкьявик, , 17:05 — REGNUM Официальный портал безопасности путешествий в Исландии Safetravel. is обнародовал новую карту страны, на которой указаны все безопасные маршруты и опасные места для туристов, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Новая карта была создана на основе трех предыдущих. Теперь на ней обозначено все, что может понадобиться туристу при путешествии по стране: прогноз лавин, порывы ветра, регионы, где чаще всего возможно возникновение тяжелых погодных условий. Тордиш Гюльфадоттир, министр туризма Исландии, убеждена, что новая карта позволит путешественникам свести к минимуму риски при путешествии по стране и максимально насладиться отдыхом.

Добавим, что карта была составлена порталом Safetravel. is при активном сотрудничестве с министерством обороны и Ассоциацией поиска и спасения ICE-SAR.