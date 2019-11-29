Брянск, , 17:07 — REGNUM 239 многоквартирных домов запланировано отремонтировать в Брянской области в 2020 году. При этом размер минимального взноса на капитальный ремонт останется без изменений: 6,05 руб. за 1 кв. м для домов без лифтов, 6,50 руб. для домов с лифтами, сообщили 29 ноября в пресс-службе правительства региона.

В предстоящие работы войдут ремонт крыш, инженерных сетей и фасадов, замена лифтов, установка коллективных приборов учёта, переустройство кровли. Большинство из заявленных объектов уже проторгованы, определены подрядные организации. Всего в 2020 году капитальный ремонт ожидает 239 многоквартирных домов.

В 2019 году был запланирован ремонт в 295 многоэтажках: в 293 работы завершены, в остальных — в стадии завершения.