Москва, , 17:03 — REGNUM Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяювших недостоверную информацию, опубликовал 29 ноября Роскомнадзор.

В ведомстве пояснили, что список состоит из названий тех информационных источников, которые два или более раз упоминались в требованиях Генпрокуратуры РФ.

Речь идёт о тех ресурсах, о которых Генпрокуратура РФ сообщала в Роскомнадзор «с целью исполнения положений ст. 15.3 ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (в части, касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации)».

Список оформлен в виде таблицы, где указано количество нарушений и площадка их распространения (в том числе социальные сети).