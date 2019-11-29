Аддис-Абеба, , 17:08 — REGNUM Специальный докладчик ООН по вопросу свободы слова Дэвид Кэй совершит официальный визит в Эфиопию со 2 по 9 декабря 2019 года, в соответствии со специальными процедурами ООН по поддержанию прав человека. Кей заявил, что новое правительство Эфиопии, которое пришло к власти в прошлом году, провело крупные политические реформы. С другой стороны, некоторые высказывают опасения, что для выполнения законов и стандартов в области прав человека, касающихся свободы мнений и их выражения, этого недостаточно. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Визит специального докладчика ООН в основном посвящен мерам, принятым правительством Эфиопии для выполнения своих обязательств в области обеспечения прав человека, связанных со свободой слова и прессы, включая защиту журналистов с целью выработки рекомендаций для властей.

Поскольку Палата народных представителей Эфиопии обсуждает закон о борьбе с «выражением ненависти», визит высокопоставленного сотрудника ООН является своевременным и обеспечит плодотворные обсуждения законопроекта с представителями всех ветвей власти Эфиопии.

Специальный докладчик планирует встретиться с должностными лицами правительства, представителями судебных органов, журналистами и представителями гражданского общества Эфиопии. Дэвид Кэй станет первым специальным докладчиком ООН по правам человека, посетившим Эфиопию за последние десять лет.