Балашиха, Московская область, , 17:01 — REGNUM Жители подмосковной Балашихи рассказывают об изменившемся качестве воды в кранах до отключения. Сообщения опубликованы в сервисе «Яндекс.Район».

"Вода в кране очень сильно пахнет хлоркой, на вкус полный отстой, концентрация такая сильная, что даже зубы почистить невозможно, а уж пить тем более», — написал Артемий Ш.

«Вот-вот! А я подумала, что бабушка опять всё хлоркой обрабатывала, а оно вон что! Да, воняет. Аж глаза режет и кашель», — согласилась Тамара И.

«Звонил в службу 112. Там подтвердили официально, что в Железнодорожном авария с попаданием хлора в водопровод в опасных величинах, пить её нельзя!» — информирует соседей Сергей С.

«Узнавал в водоканале. Произошла авария. Видимо, вода не соответствует санитарным нормам по микробам, вот и хлорировали. Сказали, что на 1−2 дня проблема», — рассказал Fresh_breeze1.

Как сообщало ИА REGNUM, до 19:00 в микрорайоне Железнодорожный Балашихе отключена подача воды из-за попадания дезинфицирующего вещества.