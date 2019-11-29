Курган, , 17:01 — REGNUM Губернатора Зауралья Вадима Шумкова неожиданно прославил на всю страну ведущий Первого канала Иван Ургант, который сделал фразу руководителя региона «В Курганской области красть больше нечего» крылатой. Шутку в «Вечернем Урганте» жители области восприняли неоднозначно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 27 ноября состоялось он-лайн общения Вадима Шумкова с жителями региона. Главе региона было задано много вопросов про «Водоканал», рейсы из Кургана, городской парк, леса — в целом про объекты, из-за которых у курганцев множество проблем.

Глава Курганской области пояснил жителям региона, как на их глазах при прежнем руководстве вполне законно росчерком пера чиновников на многие годы по договорам аренды некие люди основательно разграбили их малую родину, оставив после себя выжженное поле с бедами практически во вех отраслях. Сейчас в Зауралье можно лишь много работать, чтобы развивать территорию, считает Вадим Шумков.

Иван Ургант в эфире передачи имени себя иронично посочувствовал на «красть больше нечего» — «не надо опускать руки».

«Сейчас прямо бывший губернатор Сахалинской области говорит из колонии: «Слабак! Спорим найду?», — резюмировал Ургант.

Шутку Ивана Урганта жители Курганской области не поддержали, некоторые даже осудили, и пишут в комментариях в социальных сетях: «на Урганте пиджак ценой в бюджет Курганской области» и «сытое кривлянье и барское глумление над проблемами нищей области его уж точно не красит», как и «юмор уровня утренника».

На портале «Область 45» по поводу глумления над фразой Шумкова высказались лидеры общественного мнения Курганской области.

Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков отметил, что Вадим Шумков стал главой региона после власти, «где происходило глобальное растягивание по себе»

«Бывший глава региона имеет на сегодня несколько озер. На основании чего, я спрашиваю? Конечно, не украл, конечно, оформил по закону», — отметил Ильтяков.

Председатель курганского отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей» Сергей Муратов в свою очередь отметил, что «было бы неплохо украденное у области вернуть и вложить эти деньги в её развитие».

«А эта «рублёвская» шутка у московского ведущего, который пытался всё свести к абсурду, не сильно удалась. Тем, которые живут на Рублевке, не понять, чем живет Курганская область», — высказал своё мнение Сергей Муратов.

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