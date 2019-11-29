Волгоград, , 16:49 — REGNUM Итоги сельскохозяйственного года подвели в Волгограде 29 ноября. Агропромышленный комплекс региона в 2019 году дал порядка миллиона тонн овощей. В полном объёме выполнены планы по всему спектру приоритетных проектов в сельском хозяйстве, сообщили в пресс-службе правительства области.

Объёмы производства подсолнечника в 2019 году достигли 1,2 млн тонн, кукурузы — 330 тысяч тонн. За 10 месяцев на 12% увеличился рост объёма валовой сельхозпродукции.

«Волгоградская область в полном объёме выполнила поставленные президентом и правительством России задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Собран хороший урожай зерновых — 4,4 млн тонн. Показатели по овощам, подсолнечнику, кукурузе планируем получить лучшими за всю историю области. Такие серьёзные результаты обеспечены благодаря системной господдержке, которая составила в этом году порядка пяти млрд рублей», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Развитие сельскохозяйственной отрасли обеспечивается ростом инвестиционной активности на селе: с 2014 года завершена реализация 632 проектов на сумму свыше 22 млрд рублей, в стадии реализации ещё 360 проектов на сумму 46 млрд рублей.