Рига, , 16:46 — REGNUM Бывший председатель правления Латвийской железной дороги Угис Магонис на заседании Видземского районного суда в Лимбажи объяснил, почему он получил 500 000 евро наличными от эстонского миллионера. Об этом пишет портал LSM.

Магонис отметил, что 500 000 евро наличными, которые обнаружили сотрудники правоохранительных органов летом 2015 года в его автомобиле в момент задержания, нужно квалифицировать не как взятку, а как гонорар, который эстонский миллионер Олег Осиновский заплатил ему за лоббирование интересов Даугавпилсского локомотиво-ремонтного завода в России.

Согласно позиции прокуратуры, Осиновский и Магонис обвиняются в коррупции в связи с многомиллионной закупкой предприятием Латвийской железной дороги «LDz ritošā sastāva servisa» старых локомотивов у компании Олега Осиновского «Skinest Rail».

Обвиняемые свою вину отрицают.