Ялта, Крым, 29 ноября 2019, 16:43 — REGNUM Международный детский центр «Артек» не соответствует ряду требований антитеррористической безопасности. Об этом 29 ноября заявил командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ Олег Козлов на заседании при полпреде РФ в ЮФО.
Он также подчеркнул, что наличие на территории объекта частного жилищного фонда и пролегание в нем маршрута общественного транспорта осложняет контрольно-пропускной режим и снижает защищённость лагеря.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2019 года школьница из Махачкалы, отдыхающая в «Артеке», была обнаружена без признаков жизни. До этого в лагере скончался 12-летний ребёнка из Санкт-Петербурга.