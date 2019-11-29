Ялта, Крым, , 16:43 — REGNUM Международный детский центр «Артек» не соответствует ряду требований антитеррористической безопасности. Об этом 29 ноября заявил командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ Олег Козлов на заседании при полпреде РФ в ЮФО.

«Проблемные области остаются, даже несмотря на уже проведённые мероприятия… Антитеррористической защищённости не соответствует ограждение по периметру центра, который, кроме того, не оснащён техническими средствами охраны. Также не оборудованы техническими средствами места, где находится охрана», — отметил Козлов.

Он также подчеркнул, что наличие на территории объекта частного жилищного фонда и пролегание в нем маршрута общественного транспорта осложняет контрольно-пропускной режим и снижает защищённость лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2019 года школьница из Махачкалы, отдыхающая в «Артеке», была обнаружена без признаков жизни. До этого в лагере скончался 12-летний ребёнка из Санкт-Петербурга.

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