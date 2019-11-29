Рязань, , 16:33 — REGNUM Распознавать и фиксировать транспортные средства с иностранными государственными регистрационными знаками способна система автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения в Рязанской области. Об этом 29 ноября сообщили в региональном УМВД.

Рязанские сотрудники ГИБДД готовы привлечь к ответственности за нарушение ПДД водителей автомобилей с иностранными номерами. Камеры, установленные на дорогах, зафиксируют регистрационный номер, а интеллектуальная система сможет распознать любые обозначения.

«Министерством внутренних дел России разработан для ГИБДД алгоритм работы с водителями транспортных средств, зарегистрированных в других государствах и нарушившими ПДД на территории России. Они неукоснительно привлекаются к установленной законом ответственности», — добавили в полиции.

Согласно данным ГИБДД, в Рязанской области за соблюдением правил следят 140 средств автоматической фотовидеофиксации.