Ставрополь, , 17:11 — REGNUM По обвинению в особо крупном мошенничестве предстанет перед судом руководитель одной из строительных компаний в Ставропольском крае. Ему вменяется в вину хищение более 8 млн рублей при исполнении двух госконтрактов, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе МВД России по региону.

Установлено, что подрядчик заключил договоры на строительство нежилого здания с администрацией Туркменского района и на реконструкцию объекта с одним из местных дошкольных учреждений.

Однако, как выяснилось, при составлении документации обвиняемый указал завышенные объемы и стоимость работ. Образовавшуюся разницу в размере свыше 8 млн рублей фигурант дела похитил, считает следствие.

Против подрядчика возбудили два уголовных дела, которые впоследствии были соединены в одно производство. В настоящее время расследование завершено, собранные материалы переданы в Ленинский районный суд города Ставрополя.