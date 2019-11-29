Астрахань, , 16:24 — REGNUM В Астраханской области в 2019 году заменили 25 лифтов в четырёх многоэтажках. Как сообщила пресс-служба областной администрации, до конца года за счёт господдержки планируют заменить ещё 67 лифтов в 24 домах.

В 2020 году в рамках региональной программы планируется заменить лифты в 50 домах. Сейчас астраханцы пользуются 2610 лифтами в 706 многоквартирных домах. Срок службы лифтов — 25 лет, ‑ и 1029 из них уже отслужили этот срок. Остальные лифты проработали менее 14 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 ноября губернатор Игорь Бабушкин сообщил о смене главы регионального фонда капремонта. Прошлого директора Артура Хайрлиева уволили за неосвоение целевых средств, выделенных на замену лифтов.