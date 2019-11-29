Екатеринбург, , 16:37 — REGNUM Школа №1 в Екатеринбурге, открытая в сентябре 2019 года, не работает уже почти целый месяц. Об этом сообщает ЕАН.

После выхода с каникул, с начала второй четверти, детей перевели на дистанционное обучение. Учебное заведение закрыли из-за отсутствия холодной воды. За последние три недели детей собирали в школе лишь несколько раз, в частности, для написания контрольных работ.

«Сроки выхода в обычный формат не обозначили», — беспокоятся родители.

Как сообщало ИА REGNUM, школу №1 открывали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Учреждение находится в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

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