Нальчик, , 16:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил об актуальности темы трудовых мигрантов в России. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для всех регионов актуальна тема трудовой миграции, в целом миграционной политики. Нужны продуманные, эффективные меры по социальной адаптации мигрантов», — сказал Путин.

По его словам, Россия всегда с радушием принимает тех лиц, которые хотят здесь жить и работать. Вместе с тем глава государства подчеркнул важность пресечения рисков, связанных с экстремизмом и радикализмом.

Напомним, 29 ноября президент приехал с визитом в Кабардино-Балкарию.