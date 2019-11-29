Брянск, , 16:26 — REGNUM На федеральном телеканале Общественное телевидение России 29 ноября началось вещание телекомпании «Брянская губерния», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Зрителям представлено пять часов контента два раза в сутки: с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

По традиции в первый день съемок о штатив камеры разбили специальную тарелку. Утром на эфир в студию в числе прочих приехал глава региона Александр Богомаз.

«Это хороший, знаковый момент для нашей Брянской области. Брянщина сегодня встроена в информационное пространство ОТР. И если до этого были в эфире лишь небольшие интервью, то сегодня пять часов в сутки все будут знать, что происходит на героической Брянской земле — как работает экономика, как живут люди, как развивается социальная сфера», — сказал губернатор.

Первый круглосуточный информационный телеканал Брянской области заработал 5 февраля 2009 года. Сегодня компания обладает всеми необходимыми техническими и информационными ресурсами, программы «Брянской губернии» можно увидеть из любой точки земного шара с помощью Яндекс. ТВ и Peers. TV