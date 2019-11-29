Нижний Новгород, , 16:05 — REGNUM В Нижнем Новгороде 30 ноября и 1 декабря ожидается метель с мокрым снегом, заносы на дорогах и снижение температуры воздуха. Это может привести к чрезвычайным ситуациям, предупреждает Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) управления МЧС по региону.

Ожидается, что порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15 м/с, на дорогах может возникнуть снежный накат и заносы. Температура воздуха понизится до — 10 °C.

ЧС могут выражаться в затруднениях работы транспорта: аэропорта, городских автобусов и электротранспорта. Может увеличиться число случаев травмирования населения из-за падений.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентября синоптики говорили, что снежный покров в Нижегородской области и, в частности, в областном центре ляжет уже в ноябре. Однако до настоящего времени снега в городе видели мало и ненадолго.