Париж, 29 ноября 2019, 16:02 — REGNUM Забастовка, запланированная на 5 декабря 2019 года во Франции, вероятно, приведет к сокращению рейсов в аэропортах Парижа, сообщает Le Figaro.
«Сокращение авиасообщения, связанное с остановкой работы персонала управления воздушным движением, возможно 5, 6 и 7 декабря», — заявил Августин де Романе, исполнительный директор управляющей компании аэропортов Парижа, добавив, что «80% рейсов будет сохранено».
По его словам, не следует ожидать крупных забастовочных движений среди сотрудников авиалиний и аэропортов.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретится с девятью министрами, чтобы подготовиться к мобилизации 5 декабря против государственной пенсионной реформы.
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