Ташкент, , 15:54 — REGNUM Межведомственная рабочая группа по выявлению незаконных рекламных конструкций создана в Ташкенте, сообщает 29 ноября издание «Подробно.uz» со ссылкой на ассоциацию коммунальных агентств Узбекистана (АКАУ).

Председатель ассоциации Алишер Нажмитдинов заявил, что появление билбордов со скрытой рекламой наркотиков — это вопиющий случай и позорное пятно на репутации рекламных агентств.

«Да, не успели и не сумели предупредить продвижение «спайсов», но я верю, что из этой ситуации все извлекут для себя урок», — сказал Нажмитдинов. Он добавил, что нельзя допустить повторения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре сотрудники правоохранительных органов Ташкента демонтировали билборд со скрытой рекламой наркотиков. На рекламном плакате размещался QR-код со ссылкой на сайт по продаже наркотических средств.

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