Новозыбков, Брянская область, , 15:55 — REGNUM Новое водозаборное сооружение с наземной насосной станцией 29 ноября торжественно ввели в эксплуатацию в селе Старые Бобовичи Новозыбковского городского округа Брянской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Объект обеспечит чистой питьевой водой более 900 жителей села.

Теперь жители села не будут страдать от недостатка чистой питьевой воды. Новое водозаборное сооружение с наземной насосной станцией обеспечит в полном объеме водой более 900 жителей села.

Новая скважина уходит на глубину 200 метров. На строительство водозабора с наземной насосной станцией из областного и местного бюджетов выделили 4,4 млн рублей, подрядчик сдал объект на неделю раньше оговоренного срока. Местные жители отметили, что пока сооружение работало в тестовом режиме, вода поступала с хорошим напором и без осадка.

«Новое водозаборное сооружение с наземной насосной станцией в Старых Бобовичах — первое в этом году введено в эксплуатацию в Новозыбковском городском округе. До конца года аналогичные сооружения появятся в посёлке Опытная станция, сёлах Манюки и Катичи», — уточнил на открытии объекта заместитель губернатора Брянской области Александр Жигунов.

Строительство велось в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав нацпроекта «Экология».