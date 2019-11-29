Самара, , 15:54 — REGNUM Движение по улице Советской Армии в Самаре временно перекроют из-за ремонтных работ на водопроводе. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы городской администрации, с 22:00 часов 29 ноября текущего года рабочие «РКС-Самара» начнут аварийно-восстановительные работы в районе Телецентра.

Отмечается, что на трубе диаметром 900 мм, которая пролегает под проезжей частью, произошел технологический отказ. Работы планируют завершить к утру 2-ого декабря.

Сообщается, что схема движения автобусов, которые осуществляют движение по маршрутам №№ 35 и 21 м также изменится.

По словам сотрудников коммунального предприятия, холодное водоснабжение в домах отключаться не будет.