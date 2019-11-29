Москва, , 15:52 — REGNUM Законопроект, направленный на справедливый порядок расчёта выплат по беременности и родам, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с членом комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальей Костенко («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Речь идёт об уточнении существующих норм начисления и выплат пособий по беременности и родам. Так, «декретные» выплаты сегодня рассчитываются без учета районных коэффициентов.В частности пособие рассчитывается на основе среднего заработка женщины и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Если средний дневной заработок меньше МРОТ, то размер пособия устанавливаетсчтна уровне минимальной зарплаты, так как не может быть ниже его. Если же средний дневной заработок беременной женщины выше МРОТ, при их сравнении необходимо учитывать районный коэффициент минимальной зарплаты.

Однако пробелы в законе позволяют на практике эти коэффициенты не учитывать, из-за чего порядок выплат получается несправедливым. Нередко неработающие женщины или те, чья зарплата меньше МРОТ, в итоге получают выплаты большего размера, чем работавшие женщины.

В связи с этим, авторы инициативы предлагают уточнить нормы закона и учитывать районный коэффициент при расчете «декретных» выплат в обязательном порядке.