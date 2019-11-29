Анкара, , 16:01 — REGNUM Сотрудники сил специального назначения командования внутренних войск провинции Бингёль провели в сельской местности округа Йедису операцию, в ходе которой были ликвидированы террористки Рабочей партии Курдистана Хюлья Кюль и Бахар Учак, известные под кодовым именами «Мизгин Шевин Сипан» и «Амарги Серхат» и находившиеся в «синем списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате обыска сотрудники правоохранительных органов также изъяли принадлежавшие террористкам дневники. Хюлья Кюль писала: «Много моих товарищей, которых я лично знала, теперь мертвы. Наша численность заметно снизилась, а вместе с этим умерла и всякая надежда. Мы не можем избавиться от самых мрачных настроений. Погибли все, кто были со мной. Я стараюсь делать все сама. Из-за этого я очень устаю. Из-за операций в живых остались очень немногие. Выжившие пытаются спастись. Единственное, что мы можем делать, — прятаться от операций и авиаударов. Мы оказались в тисках. Мы даже не знаем, как погибали наши товарищи. Только издалека доносятся звуки взрывов. Я состою в организации уже 22 года и пытаюсь не падать духом, но это не помогает».

Бахар Учак в своем дневнике отмечала: «Мы выдвинулись из Ирака в Бингёль с пятью товарищами. Мы обходили стороной деревни, потому что население сообщает о нас войскам. Все пятеро моих товарищей сейчас уже мертвы. Из-за разрыва со мной мой товарищ Эрхан Гюлен («Мордем Каниреш») наложил на себя руки. Из-за операций внутренних войск мы не способны что-либо предпринять. Мы ни с кем не встречаемся, тех, кому можно доверять, уже не осталось».