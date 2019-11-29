Москва, 29 ноября 2019, 15:41 — REGNUM На территории штаб-квартиры АО «Мосгаз» открыт инженерный центр. Запуск центра оперативного реагирования крупнейшей газораспределительной компании России 29 ноября осуществил мэр Москвы Сергей Собянин.
«29 ноября по праву может считаться днём рождения московского газового хозяйства. В этот день в 1865 году началось заполнение газом первых чугунных газопроводов, построенных в Москве. Поздравляю сотрудников «Мосгаза» с этой знаменательной для них датой», — сказал Собянин.
По словам мэра Москвы, объект является «цифровым мозгом» и центром оперативного реагирования» компании. Именно из него будет производится управление всем газовым хозяйством Москвы.
«Благодаря современным интеллектуальным системам диспетчеры «Мосгаза» видят места инцидентов, могут дистанционно отключать поврежденные участки и не допускать утечек газа», — заявил мэр Москвы.
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