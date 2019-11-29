Москва, , 15:41 — REGNUM На терри­то­рии штаб-квартиры АО «Мосгаз» открыт инженерный центр. Запуск центра оперативного реагирования крупней­шей газораспределительной компа­нии России 29 ноября осуществил мэр Москвы Сергей Собянин.

«29 ноября по праву может считаться днём рождения московского газового хозяйства. В этот день в 1865 году началось заполнение газом первых чугун­ных газопроводов, построенных в Москве. Поздравляю сотрудников «Мосгаза» с этой знаменательной для них датой», — сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, объект является «цифровым моз­гом» и центром оперативного реагирования» компании. Именно из него будет производится управление всем газовым хозяйством Москвы.

«Благодаря современным интеллектуальным систе­мам диспетчеры «Мосгаза» видят места инци­дентов, могут дистанционно отключать поврежденные участки и не допускать утечек газа», — заявил мэр Москвы.

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