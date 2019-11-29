Киев, , 15:35 — REGNUM В компании Apple, вероятно, даже не заметят всю историю с проблемой обозначения государственной принадлежности Крыма и последовавших за решением этой проблемы украинских протестов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 29 ноября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя высказывания экс-министр иностранных дел Украины Павла Климкина.

Ранее Климкин на своей странице в Twitter спросил у своих подписчиков, «слабо» ли им объявить бойкот Apple после ее решения обозначать в гаджетах российских пользователей крымские города как территорию России. В свою очередь, действующие власти Украины, по некоторым данным, направили запрос в Госдеп.

Ранее Apple по требованию российских законодателей изменил настройки в приложениях «погода» и «карты». При этом для пользователей из всех остальных стран, включая и Украину, крымские города обозначаются как «ничейная» территория, без указания какой-либо государственной принадлежности.

«Предполагаю, что Apple и не заметит этой проблемы. Ни российский, ни тем более украинский рынок не являются для компании критически важными. Их главные рынки — США, Евросоюз, возможно, Китай.

Поэтому можно предполагать, что Apple ответит Украине что-нибудь нейтрально-корректное и спустит всю эту историю на тормозах. Компания будет руководствоваться американским законами, а раз они пошли навстречу требованиям российских законов, то, видимо, некоторые политические решения уже приняты.

В то же время можно говорить о том, что по итогам этой истории все остались в плюсе. В Госдуме отчитались о победе, украинские политики смогут пиариться», — отметил Андрей Рябых.