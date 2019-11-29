Москва, , 15:29 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым просят главу правительства РФ сделать 31 декабря выходным днем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, соответствующее письмо направлено на имя Медведева.

Накануне парламентарии внесли в Госдуму законопроект, наделяющий правительство РФ правом перенести любой выходной день года на 31 декабря с тем, чтобы сделать день перед Новым годом выходным. Инициатива вызвала широкий резонанс, однако авторам указали на то, что правительство РФ уже имеет такое полномочие.

«Учитывая серьёзный масштаб общественной дискуссии и наличие указанных полномочий правительства РФ, просим Вас рассмотреть дополнительную возможность уже в 2019 году реализовать такое право правительства РФ и внести необходимые изменения в соответствующий правительственный нормативный акт, чтобы перенести рабочий день со вторника 31 декабря с.г. на субботу, 28 декабря с.г.», — говорится в письме.

Парламентарии убеждены, что «данное решение призвано создать более комфортные условия для оптимизации рабочего процесса и будет поддержано абсолютным большинством граждан со стороны как работников, так и работодателей».