Кампала, , 15:30 — REGNUM Полиция Уганды начала кампанию по просвещению населения о безопасности на воде, направленную на минимизацию аварий на водном транспорте на озере Альберт. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, за последние шесть месяцев сотни рыбаков и торговцев погибли на озере на границе Уганды и Демократической Республики Конго (ДРК) после того, как их лодки перевернулись.

Речная полиция Уганды на этой неделе начала патрулировать озеро Альберт, где рыбаки в различных частях озера были осведомлены о важности ношения спасательных жилетов.

«Те, кто находился на воде без спасательных жилетов, были арестованы», — заявил представитель региональной полиции округа Альбертина Джулиус Хакиза.

«Тот, кто был арестован без спасательного жилета, был вынужден его купить. Мы делаем это для обеспечения безопасности людей, которые в основном используют водный транспорт. На сегодняшний день рыбаки и перевозчики купили более 100 спасательных жилетов», — заявил в четверг, 28 ноября, Хакиза.

Напомним, что в начале этого месяца шесть человек погибли в результате крушения лодки на озере Альберт. В мае этого года 16 человек утонули на пристани Фофо в округе Хойма, когда их лодка опрокинулась через несколько метров после отплытия.

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