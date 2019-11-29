Анкара, , 15:28 — REGNUM С начала 2019 года вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 1 тыс. 313 террористов, об этом 29 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

По данным журналистов, среди обезвреженных боевиков присутствовали как члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и представители организаций, в частности, Рабочей партии Курдистана (РПК) и ФЕТО, чья деятельность не всеми странами признается в качестве террористической.

ФЕТО, как и РПК, считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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