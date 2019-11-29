Москва, , 15:34 — REGNUM Жителям Гагаринского района, которые жалуются на строительство участка Коммунарской линии метро под жилыми домами, нужно помнить, что живут они не только у себя в районе, а в мегаполисе Москва. Об этом 29 ноября заявил главный инженер «Института Генплана Москвы» Михаил Крестмейн на круглом столе в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Да, в жизни ни один сотрудник Генплана не мог сказать, что эта линия не нужна Гагаринскому району. Я всегда на публичных слушаниях говорил: вы живете не только в своем Ленинском или Гагаринском районе. Вы живете в Москве», — сказал Крестмейн.

Также инженер, приводя пример, заявил, что жители Гагаринского района также ездят под окнами его дома, однако это его не возмущает.

«Мы живем в крупной московской агломерации. Возмутительно говорить: какое отношение Щербинка имеет к Ленинскому проспекту? «Институт Генплана» обязан смотреть на 15 лет вперёд», — заявил Крестмейн.

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